Arkadaşının 900 dolarını çalan zanlı teminatla serbest kaldı

Tahkikatı tamamlanan zanlı bugün 19.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Mustafa Çebi olayın 5.8.19 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinerek zanlının tutuklandığını ve yapılan tahkikatta zanlının sirkat ettiği paranın bir kısmını dövizcide bozdurduğunu ve alışveriş yaptığını anımsattı.

Tahkikat memuru Mustafa Çebi mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığına değinerek zanlının davası görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının ada haricine çıkışını men ederek kimlik kartını, pasaportunu ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)