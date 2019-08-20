banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95286
ALTIN
271.534
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8529
EURO
6.2795
Üç yıldır kaçaktı!
ÜÇ YILDIR KAÇAKTI!
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü
İNŞAAT DEMİRİ İLE DÖVDÜ
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI
banner306

Arkadaşının 900 dolarını çalan zanlı teminatla serbest kaldı

2.8.2019 tarihinde, saat 17.30 – 18.00 arasında Gazimağusa’da, Darya Somedolko’nun kalmakta olduğu bir öğrenci yurdunun yatak odası içerisindeki dolabın çekmecesinde muhafaza ettiği 900 dolar parasını sirkat eden Fas uyruklu Nawfal El Quenjili yapılan şikâyet üzerine 16.8.2019 tarihinde tutuklanarak 17.8.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temine edilmişti.

Arkadaşının 900 dolarını çalan zanlı teminatla serbest kaldı

2.8.2019 tarihinde, saat 17.30 – 18.00 arasında Gazimağusa’da, Darya Somedolko’nun kalmakta olduğu bir öğrenci yurdunun yatak odası içerisindeki dolabın çekmecesinde muhafaza ettiği 900 dolar parasını sirkat eden Fas uyruklu Nawfal El Quenjili yapılan şikâyet üzerine 16.8.2019 tarihinde tutuklanarak 17.8.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temine edilmişti.

20 Ağustos 2019 Salı 01:25
Arkadaşının 900 dolarını çalan zanlı teminatla serbest kaldı

Tahkikatı tamamlanan zanlı bugün 19.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Mustafa Çebi olayın 5.8.19 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinerek zanlının tutuklandığını ve yapılan tahkikatta zanlının sirkat ettiği paranın bir kısmını dövizcide bozdurduğunu ve alışveriş yaptığını anımsattı.

banner317
Zanlı teminatla serbest kaldı

Tahkikat memuru Mustafa Çebi mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığına değinerek zanlının davası görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının ada haricine çıkışını men ederek kimlik kartını, pasaportunu ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 20.08.2019 01:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı
Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı kişinin burun kemiğini kırdı
Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı
Gazimağusa’da yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı
Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufu 2 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufu 2 kişi tutuklandı
Üç yıldır kaçaktı!
Üç yıldır kaçaktı!
2 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet edip çalışan çift 8 gün daha tutuklu kalacak
2 yıldır KKTC’de izinsiz ikamet edip çalışan çift 8 gün daha tutuklu kalacak
Uğursöz 4 gün daha tutuklu kalacak
Uğursöz 4 gün daha tutuklu kalacak
Haspolat'da yangın
Haspolat'da yangın
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
Lefkoşa’da kavga
Lefkoşa’da kavga

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim