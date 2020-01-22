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Arkadaşını bıçakla ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı

Arkadaşını bıçakla ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:10
Arkadaşını bıçakla ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı

20.1.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’da aralarında çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mohamed Altarhouni’ yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan Libya uyruklu Fares Alibani polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 22.1.20 tarihinde ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlaması ile Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çebi şahadetinde, 20.1.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde, önceden husumet içerisinde bulunduğu şikâyetçi Mohamed Altarhouni’yı aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sol göğüs kafesi, sol ayak baldırı ile sağ kalçasına sokmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Zanlının 21.1.20 akşamı Lefkoşa’da saklandığı evde tespit edilerek tutuklandığına değinen Çebi, olayda kullanılan emare bıçağın henüz tespit edilemediğini belirtti. Şikâyetçinin sol akciğerinde yırtık oluştuğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yapan Çebi olayın yeni olması nedeniyle soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 22.01.2020 17:51
Anahtar Kelimeler:
YaralıBıçakFares AlibaniMohamed ALTARHOUNI
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