Arkadaşına ait çıplak görüntüleri başkalarına gönderdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de eski ev arkadaşına ait çıplak görüntüleri yurt dışına yaşayan iki şahsa gönderdiği iddia edilen Nijeryalı üniversite öğrencisi Uju Onyeme şikâyet üzerine tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İlyas Güney zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Güney,

Güney, Girne’de yaşayan üniversite öğrencisi E.N.O. isimli 24 yaşındaki kadının vücudunda ve cinsel organında oluşan lekeleri video kaydına alıp, görmesi için cep telefonu aracılığıyla eski ev arkadaşı olan zanlıya gönderdiğini söyledi. Polis, zanlının arkadaşının çıplak görüntülerini WhatsApp aracılığıyla yurt dışında yaşayan kız kardeşine ve Alura isimli bir arkadaşına göndererek özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde arkadaşına ait iki adet videoyu Fransa’da yaşayan bir şahsa daha gönderdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlıya ait iki adet cep telefonuna DATA incelemesi için el konulduğunu ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde görüntüleri sadece bir şahsa gönderdiğini iddia ettiğini de açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis, öğrenci olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.