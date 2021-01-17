16.1.21 tarihinde Gazimağusa’da Eşref Bitlis caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giderek çalışanı olan arkadaşına paralarla resim çektirmek istediğini söyleyerek 2665 Euro ve 1555 Amerikan doları nakit parayı sirkat ederek kaçan Libya uyruklu Maruwan Fathullah Abdalla Alshaykhi (E-34) şikâyet üzerine ayni gün tespit dilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 17.01.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru İbrahim Gökova’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Gökova yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Gökova şahadetinde 16.01.21 tarihinde sat 15.45 raddelerinde, Gazimağusa’da Eşref Bitlis caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.A nın yaptığı döviz bürosuna giden zanlının orada çalışmakta olan M.A isimli arkadaşına para bozmak istediğini ancak öncesinde paralarla birlikte resim çekmek istediğini söyledikten sonra arkadaşının bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasadaki 2665 Euro ve 1555 Amerikan dolarını sirkat edip oradan kaçtığını söyledi.

Şikâyet üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve sirkat edilen paranın bir kısmının üzerinde bulunduğuna dikkat çeken PM Gökova, 430 Amerikan doları ve 90 Euro paranın kayıp olduğunu söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, aranan emare yanında alınması gereken ifade ve kamera görüntüleri olduğuna dikkat çeken PM Gökova, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Yargıcın avukatı bulunmayan zanlıya konuşma fırsatı vermesi üzerine cevap veren zanlı “arkadaşımın bana borcu vardı” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)