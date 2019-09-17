Arap ve Tuyakov'un ölüm sebebleri belli oldu

14.09.2019 tarihinde, Akdeniz’de ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa ARAP (E-90)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akut akciğer hastalığı, solunum, dolaşım ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

15.09.2019 tarihinde, İskele'de ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Rymzhan TUYAKOV (E-76)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer, solunum ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.