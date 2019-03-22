Aranan cinayet zanlıları yabancı değil

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar - Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından Ocak 2017 tarihinde “Askeri Bölgeyi İhlal” ve “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından yakalan ve daha sonra teminata bağlanan zanlılar Zahid Masood, İmran Arshan şimdide Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak aranıyor. Zanlıların işlemiş olduğu suçlardan ötürü ihraç edilmeyip halen daha aramızda kalması ve şimdide bir cinayete karışması toplumda huzurun bozulmasına neden oldu. Polis her yerde bu kişileri ararken toplumda ülkenin gelmiş olduğu durum nedeni ile infiale sürükleniyor.