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Arama yapılan araçta tabanca tespit edildi: 2 kişi tutuklandı

Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkâr alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Özcan Hangün ve Babajan Hudayberdiev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

17 Haziran 2022 Cuma 14:14
Arama yapılan araçta tabanca tespit edildi: 2 kişi tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkâr alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Özcan Hangün ve Babajan Hudayberdiev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Ulaş Ursavaş, zanlı 1 Özcan Hangün ve zanlı 2 Babajan Hudayberdiev’in Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkar alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.06.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa- Mağusa anayolunda Demirhan bölgesinde zanlı 1 Özcan Hangün’ün aracının bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve arama yapıldığını anlattı. Polis, zanlı 1’in tasarrufunda uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve öğütücü, demirden mamül muşka ve göz yaşartıcı spreyin bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı merminin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı 1’in gönüllü ifadesinde tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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