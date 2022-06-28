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Araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklanan din görevlisi teminata bağlandı

28 Haziran 2022 Salı 00:06
Araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklanan din görevlisi teminata bağlandı

(27-06-2022....MHA) Beyarmudu camisinde din görevlisi olarak görev ifa eden Beyarmudu sakini D.G, (E-42) son 1 yıl içerisinde U.T isimli şahsa ait araç içerisinden muhtelif zamanlarda 150 bin T.L ve 800 stg sirkat ettiği iddiasıyla 18.06.22 tarihinde ikametgahında ve aracında yapılan aramada tasarrufunda 111230 T.L nakit para bulunarak emare alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Bugüne değin tutuklu bulunan zanlı, bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “araç içerisinden sirkat” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Cihat Doğan, 18.06.22 tarihinde Dörtyol karakoluna gelen Lefkoşa sakini müşteki U.T ’nin verdiği bilgide, son bir yıl içerisinde aracından toplam 150 bin T.L ve 800 Stg nakit paranın  çalındığını, sirkat edilen paranın 800 Stg ve 27650 T.L paranın son 1 ay içerisinde sirkat edildiğini, 18.06.22 tarihinde aracının arka koltuğunda bir çanta içerisinde muhafaza ettiği ve önceden seri numaralarını aldığı 100 lük banknotlardan oluşan 40100 T.L nakit paranın içerisinden seri numaraları alınmış 2000 T.L nin sirkat edildiği ve ayni gün aracını zanlı tarafından kullanması nedeniyle zanlının sirkat etmiş olabileceğine dair şikayette bulunması üzerine tahkikata başlandığını söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek ikametgahında, işyerinde ve aracında mahkeme emriyle bir arama gerçekleştirildiğini belirten tanık polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada seri numaraları önceden alınmış 2000 T.L nakit para ve muhtelif seri numaralı 17800 T.L ile aracında yapılan aramada bulunan 91430 T.L nakit para dahil olmak üzere toplam 111230 T.L paranın emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının seri numaraları bulunan 2000 T.L parayı ihtiyacı nedeniyle daha sonra söylemek maksadıyla kendisinin aldığını ancak olayın polisin bilgisine gelmesi nedeniyle söyleyemediği, aracında ve evinde bulunan paranın da kendisine ait olduğu, döviz almak için bankadan çektiği yönünde itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen tanık, bu aşamada zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhindeki suçla ilgili yazılı dava tebliğinin de bilahare okunacağına değindikten sonra yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 30 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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