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Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:08
Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

14.07.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Akdeniz Sokak üzerinde trafik ekipleri tarafından A.H.(E-28)’nin kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durdurulmuştur. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak buluna E.S.(E-34)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoit türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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