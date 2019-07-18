Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

17.07.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, U.E.T.(E-36)’nin kullanımında bulunan araç polis tarafından kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, araca polisin yaklaştığını gören U.E.T. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (E-34) tasarruflarında bulunan, içerilerinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan birer adet sarma sigarayı araç dışına attıkları tespite edilmiştir. Akabinde söz konusu araçta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. U.E.T. ve araçta diğer bir yolcu olarak bulunan Y.T. (E-25) tutuklanmış olup, olay yerinden koşarak kaçan A.Y ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.