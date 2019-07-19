Araçta uyuşturucu ile sigara içen gençlere 4 gün ek tutukluluk

Gazimağusa’da Narkotik polislerinin almış oldukları bir ihbar doğrultusunda 17.7.19 tarihinde bir petrol istasyonuna gelen araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada, uyuşturucu madde türü olan Sentetik Cannabinoid ihtiva ettiğine inanılan üçü içilmiş 5 adet sarma sigara tespit ederek emare olarak zapt etti.

Konu araç içerisinde bulunan Yusuf Tezer ve Uğur Ersan Topçu polis tarafından tutuklanırken araçta bulunan üçüncü şahıs A.Y ise araçtan inip koşarak kaçması üzerine yakalanamadı.

18.7.19 tarihinde her iki zanlı mahkemeye çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri alındı. Zanlılar bugün 19.7.19 tarihinde yeniden yargıç huzurundaydı. Meselenin tahkikat memuru olan polis mensubu Mahir Türe zanlıların itiraf niyetinde gönüllü ifade verdiklerine değinerek kaçan 3’üncü şahsın henüz bulunamadığına vurgu yaptı.

Alınan emarelerin analizde olduğu ve henüz beklenen raporun gelmediğine değinen Türe alınacak ifade ve kamera incelemeleri sebebiyle zanlılar aleyhine 4 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti,

Olguları değerlendiren yargıç hazan Aksun zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)