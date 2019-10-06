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Aracta uyuşturucu bulundu

Aracta uyuşturucu bulundu

06 Ekim 2019 Pazar 11:52
Aracta uyuşturucu bulundu

05.10.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Beyarmudu Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapan C.D.’nin (K-34) kullanımında bulunan araçta polis tarafından araçta yapılan aramada, yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, hassas terazi, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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