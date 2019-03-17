Araçta uyuşturucu bulundu

16.03.2019 tarihli Basın Bülteninde, 15.03.2019 tarihinde, İskele’de S.A.(E-24)'nın aracında yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve adı edilenin tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu uyuşturucu maddeleri söz konusu şahsın aracına K.E.(K-27)’nin koyduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(K-21) tutuklanmış, İ.D. (E-32) ise aranmaktadır.

Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen S.A.(E-24) ise serbest bırakılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.