Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.023
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2630
EURO
6.1802
Araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU
Evinde uyuşturucu bulundu
EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Gazimağusa’da ürküten kaza!
GAZİMAĞUSA’DA ÜRKÜTEN KAZA!
Hiç ders alınmıyor
HİÇ DERS ALINMIYOR
banner306

Araçta uyuşturucu bulundu

1 kişi aranıyor

Araçta uyuşturucu bulundu

1 kişi aranıyor

17 Mart 2019 Pazar 11:48
Araçta uyuşturucu bulundu

16.03.2019 tarihli Basın Bülteninde, 15.03.2019 tarihinde, İskele’de S.A.(E-24)'nın aracında  yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve adı edilenin tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu uyuşturucu maddeleri söz konusu şahsın aracına K.E.(K-27)’nin koyduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(K-21) tutuklanmış, İ.D. (E-32) ise aranmaktadır.

Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen S.A.(E-24) ise serbest bırakılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.  

Son Güncelleme: 17.03.2019 13:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde uyuşturucu bulundu
Evinde uyuşturucu bulundu
Gazimağusa’da ürküten kaza!
Gazimağusa’da ürküten kaza!
Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu
Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu
Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi
Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kız kardeşini para için tehdit etti
Kız kardeşini para için tehdit etti
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim