Araçlarından uyuşturucu çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de şüphe üzerine üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Zafer Özkaracan ile Hakan Görmüş tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme ilk etapta zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

SARMA SİGARA VE 4 GRAM UYUŞTURUCU

11 Ağustos 2020 tarihinde, polis tarafından şüpheli görülen zanlıların arabasında arama yapıldı. Park halindeki araçtan 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sarma sigara bulundu.

ARANAN ŞAHISLAR VAR

İfadesi alınan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme ilk etapta zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.