Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs teminata bağlandı

06.06.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Geçitkale ‘ye bağlı Tirmen köyü girişinde park halinde bulunan ND 695 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen Cemal Cangizhan, (E-44), Mahmut Saymaz (E-57) ve İlkay Dural (E-25)’in üst ve araçlarında yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve suçüstü hali gereği her üç zanlı tutuklanmıştı.

Tutuklanan zanlılar 07.06.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

3 günlük tutukluluk süresi sona eren zanlılar bugün 10.06.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Kavaz’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 6.06.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde, Tirmen köyü girişinde yolun sağ kenarında park halinde bulunan zanlı 1 yönetimindeki ND 695 plakalı araç içerisindeki zanlıların şüpheli hareketleri nedeniyle bir polis ekibi tarafından tespit edilerek aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Zanlıların üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinde yapılan aramada, tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 100 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirten tanık polis, 07.06.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede zanlılara üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Temin edilen süre içerisinde emarelerin uzmana gönderildiğini söyleyen tanık polis, Devlet kimya laboratuvarından alınan rapor ışığında emarenin 175 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine dikkat çekti.

Temin edilen rapor doğrultusunda bugün itibariyle zanlılara 175 ml ağırlığında kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufundan yazılı dava tebliğ edildiğini, davalarına karşılık zanlıların kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiklerine değinen tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı bulunmayan ve KKTC vatandaşı olan zanlıların yurt dışına çıkışlarının men edilerek teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek tüm kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000’ er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer şahsın 50 biner TL karşılığı şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)