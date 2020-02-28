banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
318.691
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9540
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi

Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi

28 Şubat 2020 Cuma 16:44
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi
banner337

Seyahat ettikleri araç içerisinde narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık 1 adet sigara bulunduran KKTC vatandaşı Fuat Demirtaş ve Baran Yıldız suçüstü hali gereği tutuklanarak emare uyuşturuculara emare olarak el konuldu.

Zanlılar 27.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 28.2.20 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak haklarında tahkikat amacıyla beşer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

banner317
İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde, 26.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da Baykal bölgesinde içerisinde zanlı 1 ve zanlı 2’ nin bulunduğu ZNT 749 plaka nolu aracın park halinde iken tespit edilerek yoklamaya tabi tutulduğunu söyledi. Polisi gören zanlı 1 in elindeki paketi araç dışına atmak isterken görüldüğüne değinen Üreten, yaklaşık 2 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını belirti.  Araç içerisinde ve zanlılar huzurunda yapılan aramada aracın iki ayrı yerine gizlinmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların herhangi bir ifade vermediklerine değinen Üreten, zanlı 2 nin uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair sözlü bir beyanda bulunduğunu aktardı.

Analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderilen emareler ve parmak izi incelemesine gönderilen materyaller ile ilgili henüz bir rapor temin edilemediğine dikkat çeken Üreten, kamera kayıtları yanında emarelerin ne şekilde zanlıların tasarrufuna geçtiğine dair araştırmada bulunacaklarını belirttikten sonra zanlılar aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların beşer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Fuat DemirtaşBaran Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte doktor tutuklandı
Sahte doktor tutuklandı
Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak
Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
25 gün cezaevine gönderildi
25 gün cezaevine gönderildi
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Dipkarpaz’da kavga
Dipkarpaz’da kavga

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim