Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi

Seyahat ettikleri araç içerisinde narkotik polisi tarafından yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık 1 adet sigara bulunduran KKTC vatandaşı Fuat Demirtaş ve Baran Yıldız suçüstü hali gereği tutuklanarak emare uyuşturuculara emare olarak el konuldu.

Zanlılar 27.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 28.2.20 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılarak haklarında tahkikat amacıyla beşer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde, 26.2.20 tarihinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da Baykal bölgesinde içerisinde zanlı 1 ve zanlı 2’ nin bulunduğu ZNT 749 plaka nolu aracın park halinde iken tespit edilerek yoklamaya tabi tutulduğunu söyledi. Polisi gören zanlı 1 in elindeki paketi araç dışına atmak isterken görüldüğüne değinen Üreten, yaklaşık 2 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını belirti. Araç içerisinde ve zanlılar huzurunda yapılan aramada aracın iki ayrı yerine gizlinmiş sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların herhangi bir ifade vermediklerine değinen Üreten, zanlı 2 nin uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğuna dair sözlü bir beyanda bulunduğunu aktardı.

Analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderilen emareler ve parmak izi incelemesine gönderilen materyaller ile ilgili henüz bir rapor temin edilemediğine dikkat çeken Üreten, kamera kayıtları yanında emarelerin ne şekilde zanlıların tasarrufuna geçtiğine dair araştırmada bulunacaklarını belirttikten sonra zanlılar aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların beşer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)