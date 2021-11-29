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Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı

29 Kasım 2021 Pazartesi 22:37
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde olan bir araç içerisinde bulunan M.N ve M.G’nin şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığındaki madde bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği her iki zanlı tutuklandı ve bugün 29.11.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, 28.11.21 tarihinde devriye görevinde bulunan C.Ö.Ş şubesine bağlı polis ekiplerinin Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde duran araç içerisinden zanlı 2’nin çıkarak kaçmaya çalışırken yakalanarak alıkonduğunu, zanlı 1’in de ön yolcu koltuğu altına bir şeyler saklamaya çalıştığının görülmesiyle zanlılar huzurunda araç içerisinde arama yapıldığını söyledi.

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Yapılan aramada aracın ön yolcu koltuğu altında siyah bir poşet içerisinde ayrı ayrı poşetlere sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Türe, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların ayni gün ikametgahlarında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değinen Türe, zanlı 1’in gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddenin kendisine ait olduğu, bir ay önce korona sıkıntısından kurtulmak ve rahatlamak maksadıyla isim bazında verdiği bir şahıstan aldığını ve henüz parasını ödemediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında aranmakta olan bir şahsın da olduğuna dikkat çeken Türe, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz polisin talebini uygun ve adil bularak zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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