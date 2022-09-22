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Araçların dikiz aynasını kıran Ertuğrul tutuksuz yargılanacak

Surlariçi’nde 9 araca kasten hasar veren zanlı Ümit Ertuğrul, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2022 Perşembe 14:12
Araçların dikiz aynasını kıran Ertuğrul tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Surlariçi’nde 9 araca kasten hasar veren zanlı Ümit Ertuğrul, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Akkaplan, olguları aktardı. Polis, zanlı Ümit Ertuğrul’un Kasti hasar suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 21.09.2022 tarihinde 9 aracın sağ ve sol dikiz aynalarını kırarak kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini KKTC vatandaşı olup, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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