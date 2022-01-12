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Aracından uyuşturucu çıktı

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda kullanımında bulunan araçta uyuşturucu madde tespit edilen zanlı S.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
Aracından uyuşturucu çıktı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda kullanımında bulunan araçta uyuşturucu madde tespit edilen zanlı S.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 8 Ocak 2022 tarihinde saat 14:45’te Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Erülkü Çemberi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Mağusa’da sakin zanlı S.Y (K-37, KKTC, Ev Hanımı) kullanımında bulunan ZRS 106 plakalı araç içerisinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 Gram 238 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik, 1 kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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