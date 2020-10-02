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Aracında yüklü miktarda patlayıcı bulundu

Girne’de kullanımındaki Mercedes marka aracın bagajında yüklü miktarda patlayıcı bulunarak tutuklanan Serhan Kombos Kurtbaş (27) bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

02 Ekim 2020 Cuma 21:57
Aracında yüklü miktarda patlayıcı bulundu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kullanımındaki Mercedes marka aracın bagajında yüklü miktarda patlayıcı bulunarak tutuklanan Serhan Kombos Kurtbaş (27) bugün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.      

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz  01.10.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde zanlının kullanımda bulunan Mercedes Vito araçta polis tarafından yapılan aramada, bagajda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren, muhtelif modellerde 211 adet maytap,  sis meşalesi, flaşör, volkan cinsi patlayıcı madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde organizasyon işleri yaptığı için patlayıcı maddeleri 1 ay önce tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
PatlayıcıSerhan Kombos Kurtbaş
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