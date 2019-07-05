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Aracında uyuşturucu madde ve 2 sigara bulunan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

Aracında uyuşturucu madde ve 2 sigara bulunan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

05 Temmuz 2019 Cuma 16:00
Aracında uyuşturucu madde ve 2 sigara bulunan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

Aracında uyuşturucu madde ve 2 sigara bulunan zanlıya 4 gün ek tutukluluk

4.7.2019 tarihinde saat 01.15 raddelerinde, Kaliland bölgesinde kandil sokakta çalışır durumda GJ.190 plakalı araç içerisinde uyur vaziyette tespit edilen Gazimağusa sakini Cemal Koreli (E-29) devriye polisi tarafından tespit edilerek huzurunda araç içerisi kontrol edilmişti. Yapılan kontrolde vitesin alt konsolunda ve şoför koltuğu altında olmak üzere içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık birisi içilmiş diğeri içilmemiş 2 adet sarma sigara bulunarak zanlı tutuklanmıştı.

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Zanlı aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir gün tutukluluk emri alınmıştı. Bugün 5.9.19 tarihinde zanlı ek tutukluluk maksadıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. tahkikat memuru Hasan Derman zanlının itiraf niyetinde polise gönüllü bir ifade verdiğini, ikametgahının arandığını ancak bir şey bulunamadığını, doktor kontrolünden de geçirildiğini belirterek uyuşturucu maddelerle ilgili beklenen raporun henüz gelmediğine vurgu yaptıktan sonra zanlı aleyhine 4 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuCemal Koreli
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