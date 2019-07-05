Aracında uyuşturucu madde ve 2 sigara bulunan zanlıya 4 gün ek tutukluluk
4.7.2019 tarihinde saat 01.15 raddelerinde, Kaliland bölgesinde kandil sokakta çalışır durumda GJ.190 plakalı araç içerisinde uyur vaziyette tespit edilen Gazimağusa sakini Cemal Koreli (E-29) devriye polisi tarafından tespit edilerek huzurunda araç içerisi kontrol edilmişti. Yapılan kontrolde vitesin alt konsolunda ve şoför koltuğu altında olmak üzere içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık birisi içilmiş diğeri içilmemiş 2 adet sarma sigara bulunarak zanlı tutuklanmıştı.
Olguları değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)