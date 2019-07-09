Aracında uyuşturucu madde ve 2 sarma sigara bulunduran zanlı teminata bağlandı

4.7.2019 tarihinde saat 01.15 raddelerinde, Kaliland bölgesinde kandil sokakta çalışır durumda GJ 190 plakalı araç içerisinde uyur vaziyette tespit edilen Gazimağusa sakini Cemal Koreli (E-29) devriye polisi tarafından tespit edilerek huzurunda araç içerisi kontrol edilmişti. Yapılan kontrolde vitesin alt konsolunda ve şoför koltuğu altında olmak üzere içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık birisi içilmiş diğeri içilmemiş 2 adet sarma sigara bulunarak zanlı tutuklanmıştı.

Zanlı 5.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılmış ve hakkında 4 gün ek tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 9.7.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir Türe zanlıya, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık 1.109 mlgr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan 2 adet sarma sigara bulundurmasıyla ilgili dosya tanzim edildiğini aktardı.

Zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğine vurgu yapan tahkikat memuru, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 3000 TL nakit para yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet ile serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)