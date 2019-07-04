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Aracında uyuşturucu madde ve 2 adet sarma sigara bulunduran zanlı tutuklandı

Aracında uyuşturucu madde ve 2 adet sarma sigara bulunduran zanlı tutuklandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:06
Aracında uyuşturucu madde ve 2 adet sarma sigara bulunduran zanlı tutuklandı

Aracında uyuşturucu madde ve 2 adet sarma sigara bulunduran zanlı tutuklandı

4.7.19 tarihinde saat 01.15 raddelerinde, Kaliland bölgesinde Tanzimat sokakta çalışır durumdaki aracı içerisinde şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından yapılan kontrolde tasarrufunda tütün ile karışık uyuşturucu madde Sentetik Cannabinoid maddesi ihtiva eden iki adet sarma sigara bulunan Gazimağusa sakini Cemal Koreli tutuklandı.

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Zanlı bugün ek tutukluluk maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Hasan Derman yeminli şahadetinde zanlının 4.7.19 tarihinde saat 01.15 raddelerinde aracı içerisinde şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından kontrol edildiğini aktardı. Polisin yaptığı kontrolde araç içerisinde saklanmış vaziyette tütünle karıştırılmış uyuşturucu madde türü olan sentetik cannabinoid maddesi ihtiva ettiğine inanılan 2 adet sarma sigara bulunarak el konduğu ve zanlının tutuklandığını aktaran Derman meselenin henüz yeni olması nedeniyle zanlı aleyhine 1 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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