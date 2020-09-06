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Aracında uyuşturucu madde bulunan sürücü ve yanındaki şahıs tutuklandı

06 Eylül 2020 Pazar 18:52
Aracında uyuşturucu madde bulunan sürücü ve yanındaki şahıs tutuklandı
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05.09 20 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Gazimağusa’da kullanımında bulunan araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5,5 gr ağırlığında madde bulunan sürücü Daniel Sasa ( E-26 ) ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Göl (E-29) suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 6.9.20 tarihinde, Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, 5.9.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlı 1’ in kullanımında bulunan araçta bir polis ekibi tarafından yapılan aramada yaklaşık 5.5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını, zanlı 1 ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan zanlı 2’nin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade vermediklerine dikkat çeken PM Özdesoy,  emare alınan madde ve materyallerin yarın itibarıyla gerekli inceleme ve analiz için Lefkoşa’ ya gönderileceğini belirttikten sonra zanlılar aleyhine tahkikat amaçlı üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Daniel SasaFikret GölUyuşturucu
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