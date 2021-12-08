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Aracında uyuşturucu madde bulunan kişi tutuksuz yargılanacak

08 Aralık 2021 Çarşamba 15:45
Aracında uyuşturucu madde bulunan kişi tutuksuz yargılanacak

Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde olan bir araç içerisinde şüpheli hareketlerinden dolayı araç sürücüsü M.N huzurunda yapılan aramada ön koltuk altında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar madde bulunarak emare alınmış ve suçüstü hali gereği araç sürücüsü tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden bugüne değin tahkikat amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı, bugün 08.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 28.11.21 tarihinde devriye görevinde bulunan C.Ö.Ş şubesine bağlı polis ekiplerinin Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde duran araç içerisinde zanlının şüpheli hareketleri nedeniyle araç içerisinde bir arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada aracın ön yolcu koltuğu altında siyah bir poşet içerisinde ayrı ayrı poşetlere sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Türe, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının ayni gün ikametgahında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değinen Türe, emare alınan maddenin devlet kimya laboratuvarında yapılan analizinde 3 gr 225 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini belirtti.

Zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğine dikkat çekildikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanması talep edildi.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 7000 T.L nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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