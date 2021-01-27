Aracında uyuşturucu bulundu

26.01.21 tarihinde Gazimağusa’da kullanımındaki aracında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 3 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık bir adet yarı içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra araç sürücüsü Mehmet Erdem suçüstü hali zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 27.01.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar polis memuru Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında şahadet verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında 26.01.21 tarihinde zanlıyı bir işletmenin park alanında FL 001 plakalı aracı içerisinde tespit edildiğini söyledi. Zanlı huzurunda araç içerisinde yapılan aramada 3 farklı yerde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde ve paspas üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet tütünle karışık, yarı içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirtti

Zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeyi ayni gün Gazimağusa’da ismini bilmediği Afrikalı bir şahıstan 300 TL karşılığı aldığını itiraf ettiğini söyleyen PM Üreten, tahkikatın yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında emarelerin de uzmana gönderileceğine değindikten sonra zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)