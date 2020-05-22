Aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuksuz yargılanacak

19.5.20 tarihinde meydana gelen bir trafik kazası ile ilgili kaza mahallinde, polis tarafından kazalı araçta yapılan aramada bulunan bir parça beyaz kâğıt içerisine sarılı vaziyette sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 mlg ağırlığında madde bulunmuş ve huzurda bulunan zanlı Mehmet Emincan Küçük tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlı 20.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 22.5.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Yemin altında şahadet veren tahkikat memuru, zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığına değinerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, çift uyruklu olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 10000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 75000 TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)