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Aracında unuttuğu fişekler başını yaktı

Aracında unuttuğu av fişekleri ile ülkemize Kermiya Sınır Kapısından girmek isterken yakalanan zanlı Georgios Andreou bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Aracında unuttuğu fişekler başını yaktı

Aracında unuttuğu av fişekleri ile ülkemize Kermiya Sınır Kapısından girmek isterken yakalanan zanlı Georgios Andreou bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Şubat 2020 Salı 11:53
Aracında unuttuğu fişekler başını yaktı
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Aracında unuttuğu fişekler başını yaktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Aracında unuttuğu av fişekleri ile ülkemize Kermiya Sınır Kapısından girmek isterken yakalanan zanlı Georgios Andreou bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban huzurda bulunan zanlı Georgios Andreou’nun  “Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Tecavüzkâr Alet Taşıma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 17 Şubat tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan Kermiya Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı Georgios Andreou'nun kullanımında bulunan AAH 532 plakalı Honda marka salon araçta yapılan aramada araç içerisinde 154 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği, tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul sopa ve 3 adet bıçak bulunduğunu söyledi. Polis suçüstü tutuklanan zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı den avcıyım ve iznim var ancak av dönüşü aracımdan indirmeyi unuttum kötü bir niyetim yoktu pişmanım özür dilerim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kermiya Sınır KapısıGeorgios AndreouFişek
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