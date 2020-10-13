Aracında gezdirdiği kız arkadaşının önce saçlarını okşayıp iltifat etti

Aracında birlikte seyahat ettiği kız arkadaşı U.T’nin saçlarını okşamak ve ne kadar güzelsin demek suretiyle cinsel saldırıda bulunan ve akabinde arkadaşını evine bıraktıktan sonra izni hilafına ikametgâhına girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işleyen Yusuf Özür (E-29) şikâyet üzerine 12.10.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 13.10.20 tarihinde cinsel saldırı ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren PM Canberk Sağer olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. PM Sağer şahadetinde, zanlının 11.10.20 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Gazimağusa’da arkadaşı olan müşteki ile birlikte zanlıya ait araç içerisinde seyir halinde iken zanlının saçlarını birçok kez okşadığını, “ne kadar güzelsin, saçların çok güzel kokuyor” diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Zanlının ayni gün müştekiyi eski Lemar yakınındaki adresine bıraktıktan sonra konuşmak maksadıyla müştekinin kaldığı ikametgâhın açık olan mutfak penceresinden izni hilafına içeri girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu da işlediğini belirten PM Sağer, şikâyet üzerine 12.10.20 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının kısmen itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çeken PM Sağer, zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Zanlıya itham edildiği suçlarla ilgili teyit edici şahadet temin edildiğini belirten PM Sağer, bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan KKTC vatandaşı zanlının teminata bağlanmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 50 bin liralık kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)