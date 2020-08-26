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Aracında baygın bulunan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu

ZANLI 3 GR MADDEYİ YERDE BULDUĞUNU 165 GR MADDENİN DE KEKİK BİTKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:29
Aracında baygın bulunan şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu
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25.8.20 tarihinde saat 14.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki aracında baygın vaziyette görülen Uğur Özbayır (E-32)’ ın üzerinde ve ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 168 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı ve zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 26.8.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, zanlının 25.8.20 tarihinde Derinya bölgesinde park halindeki aracında baygın vaziyette tespit edildiğini söyledi. Zanlının sağ elinde tutmakta olduğu ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma bir sigara bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten, suçüstü hali zanlının tutuklandığını belirtti. Akabinde aracın çevresinde yapılan incelemede orada bulunan bir ağacın altında atılmış vaziyette bir sigara paketi içerisinde şeffaf naylon parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen PM Üreten,  araç içerisindeki aramada bulunan aynı marka sigara paketinin de emare alındığını söyledi.

Aynı gün mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikametgâhında ve huzurunda arama yapıldığını söyleyen PM Üreten,  mutfak odasındaki çöp bidonu içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 165 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirtti.

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ZANLI BULUNAN MADDENİN KEKİK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Zanlının ayni gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, tasarrufunda bulunan 3 gr uyuşturucu maddeyi yerde bulduğunu, içerisinden bir miktarı sigara içerisine koyup içtiğini, ikametgâhında bulunan 165 gr maddenin ise uyuşturucu değil kekik bitkisi olduğu beyanında bulunduğuna dikkat çeken PM Üreten tahkikatın yeni olduğuna ve bugün itibarıyla emarelerin inceleme ve parmak izi tespiti için Lefkoşa’ya gönderileceğini söyledi.

Alınacak ifadeler yanında zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına vurgu yapan PM Üreten, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar tahkikat memurunun talep ettiği 3 günlük süreyi 2 günle sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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