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Aracında av tüfeği fişeği unutan GKRY vatandaşı tutuksuz yargılanacak

30 Aralık 2021 Perşembe 18:47
Aracında av tüfeği fişeği unutan GKRY vatandaşı tutuksuz yargılanacak

Aracında av tüfeği fişeği unutan GKRY vatandaşı tutuksuz yargılanacak

(30-12-2021...MHA) 27.12.21 tarihinde saat 10.21 raddelerinde Akyar sınır kapısından KKTC’ye geçiş işlemleri yaptırdığı esnada görevli tarafından aracında yapılan aramada bagaj kısmında muhtelif markalarda 24 adet av tüfeği fişeği bulunan GKRY vatandaşı G.G suçüstü hali gereği tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlı bugün 30.12.21 tarihinde “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, 27.12.21 tarihinde Akyar kara sınır kapısından KKTC’ye geçen zanlının aracında yapılan aramada bagaj kısmında çeşitli marka 24 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığına değindikten sonra davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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