Aracında 20 gram uyuşturucu bulundu

Tesislerinin kuzey doğu kısmında devriye halinde olan bir polis ekibi tarafından, araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen Y.D.(E-36) ve V.G.(E-33)’nin kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pet şişe bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.