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Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası

Dikmen'de meydana gelen "Cinsel Tecavüz, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Alıkoyma ve Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Berköz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:25
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dikmen'de meydana gelen "Cinsel Tecavüz, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Alıkoyma ve Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Berköz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Hüseyin Özverenler olayla ilgili bulguları aktardı.

17 Ekim 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Cemsa Carting Çemberi diye bilinen bölgede, Lefkoşa’da sakin zanlı Hasan Berköz Gönyeli’deki ikametgahına gidebilmek için yolda otostop çeken kadın B.N.U'yu kendisine ait NH 941 Plakalı Toyata Vitz marka salon araca binmesini sağladıktan sonra rızası hilafına zorla Dikmen’deki Özok Öğrenci Yurdu’nun doğu kısmındaki Eski Dikmen Çöplüğü olarak bilinen bölgeye götürüp zorla alıkoyduktan sonra, aracın dışında adı edileni gayri kanuni olarak ciddi bir şekilde darp edip rızası hilafında, cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine olay yerinde yapılan incelemede mağdur kadına ait çanta parçaları, küçük şampuan şişesi, mavi renk lens parçası, pembe renk takma tırnaklar ve bir çift küpe bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Hüseyin Özerenler zanlı Hasan Berköz aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmış olup NH 941 plakalı araç da emare olarak zapt edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibi edileceğini ayrıca alınan emarelerde incelemelerin sürdüğünü bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Berköz
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