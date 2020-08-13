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Aracılar parayı cebe indirirken ihraç için bilet paralarını devlet ödüyor

Türkiye üzerinden sürat teknesiyle kaçak olarak KKTC kıyılarına getirilip bırakılan ve genellikle Suriye uyruklu kişilerin oluşturduğu kaçak girişlerde son haftalarda artış olduğu gözlemlendi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 16:53
Aracılar parayı cebe indirirken ihraç için bilet paralarını devlet ödüyor
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Türkiye üzerinden sürat teknesiyle kaçak olarak KKTC kıyılarına getirilip bırakılan ve genellikle Suriye uyruklu kişilerin oluşturduğu kaçak girişlerde son haftalarda artış olduğu gözlemlendi.

Alıcılar zengin olurken Devlet mültecilerin ihracı için yüksek oranda harcama yapıyor.

11.8.20 akşamı KKTC kıyılarına aracılar tarafından sürat teknesiyle 9 kişi oldukları söylenen Suriye uyruklu mülteci bırakılmış ve bunlardan 6’sı bulunarak tutuklanırken 3 kişinin aranmakta olduğu belirtilmişti. Bir gün sonra 12.8.20 akşamı yine sürat teknesiyle Türkiye’ den 15 kişi oldukları söylenen Suriye uyruklu mültecinin tespit edilemeyen bir yerden KKTC kıyılarına bırakıldığı haberi geliyor. KKTC devlet iradesini adeta yok sayan aracı kesim kanunsuz olarak insan kaçakçılığını yürütüp binlerce yabancı parayı ceplerine indirirken KKTC Devletinin kaçak yollardan gelen mültecilerin ihracını gerçekleştirmek maksadıyla yüksek oranda harcama yapması vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanmasına neden olmakta. Bir diğer tedirginlik ise bulunamayan kişilerin aramızda bulunmasının yarattığı endişe yanında covid-19 korkusu.

15 mülteciden tespit edilerek tutuklanan 2 mülteciye gıyabında 1 gün tutukluluk.

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12.8.20 tarihinde saat 21.40 raddelerinde polis tarafından Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu iki kişi, covid 19 pandemisi nedeniyle polis gözetiminde olduklarından mahkemede görüşülen tutukluluk duruşması yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PÇ Arif Tolgan, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tolgan şahadetinde, 12.8.20 tarihinde saat 21.40 raddelerinde zanlıların bir polis ekibi tarafından tespit edilerek sorgulandıklarını ve  muhaceret kayıtlarının olmadığının tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Türkiye’ den sürat teknesiyle gelen 15 kişiden 2 si yakalandı. Diğerleri aranıyor.

Yapılan ileri soruşturmada zanlıların 11.8.20 tarihinde Türkiye’den bir sürat teknesi vasıtasıyla 15 kişi olarak KKTC’ye bilmedikleri bir yerden giriş yaptıkları yönünde beyanları olduğunu belirten PÇ Tolgan, Covid -19 nedeniyle zanlıların poliste gözetim altında tutulduklarını söyledi.

Meselenin yeni olduğu ve aranan diğer kişilerin bulunması çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken PÇ Tolgan, son zamanlarda meydana gelen benzer meseleler ile ilgili soruşturma ve ifadelerin alınmasına gereksinim olduğunu belirttikten sonra gıyaplarında zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler gıyaplarında görüşülen duruşmada zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
KacakSuriyeKktc
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