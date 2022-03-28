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Aracı ile yayaya çarptı 3 gün tutuklu kalacak!

Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde Alsancak bölgesinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki Olga Sotinichenko’ya çarparak ağır yaralayan sürücü Abdurrezzak Yapıcı tutuklandı.

28 Mart 2022 Pazartesi 19:10
Aracı ile yayaya çarptı 3 gün tutuklu kalacak!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde Alsancak bölgesinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki Olga Sotinichenko’ya çarparak ağır yaralayan sürücü  Abdurrezzak Yapıcı tutuklandı.

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, kazanın 23 Mart 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis,  yönetimindeki FC 540 plakalı araçla Girne’ye doğru seyreden Abdurrezzak Yapıcı’nın Alsancak bölgesinde yolu geçmeye çalışan Olga Sotinichenko’ya çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Sotinichenko’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldığını ifade etti. Sotinichenko’nun ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirten polis, durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Polis, yaralının tedavisinin sürdüğünü belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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