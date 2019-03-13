Araçda uyuşturucu bulundu

26.02.2019 tarihinde, Lefkoşa'da polis tarafından şüpheli görülen ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.K.(E-39) ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ç.(E-27), 12.03.2019 tarihinde Demirhan’da aracı içerisinde tespit edilmiştir.

Söz konusu araçta yapılan aramada, tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğuna inanılan uçları yanık iki adet sigara, yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 14 adet tam ve bir adet yarım hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.G. (K-24) tutuklanmıştır. Akabinde M.G’nin ikametgahında yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.