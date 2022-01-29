Araç üzerinde takılı bulunan aküyü çaldı

16.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde park halinde bulunan bir araç üzerinde takılı bulunan akü çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen T.K.(E-47), 28.01.2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada T.K’nin, konu araç üzerinden çalmış olduğu aküyü başka bir şahsa 450 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.