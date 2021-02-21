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Araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi tutuklandı

20.02.20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Casim Sürücü (E-50)’nin ölümüyle neticelenen trafik kazasında MM 776 plakalı kamyonet sürücüsü Ertuğrul Çelebi (E-30) tutuklandı.

21 Şubat 2021 Pazar 17:48
Araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi tutuklandı
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20.02.20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Casim Sürücü (E-50)’nin ölümüyle neticelenen trafik kazasında MM 776 plakalı kamyonet sürücüsü Ertuğrul Çelebi (E-30) tutuklandı.

Zanlı bugün 21.02.21 tarihinde tedbirsizlik ve ihmalkârlık neticesi ölüme sebep olma, tehlikeli ve süratli sürüş suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, Polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nu, şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PÇ Mertcanoğlu yemin altında verdiği şahadet kaza ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde, 20.02.21 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gazimağusa’da sakin Casim Sürücü’nün (E-50), yönetimindeki SM 274 plakalı motosiklet ile DAÜ içerisindeki toprak patika bir yoldan Mustafa Kemal Bulvarına dikkatsizce giriş yapıp sağ tarafa büyük sanayi bölgesi istikametine dönüş yaptığı esnada ayni yolda sosyal konutlar istikametine taraf dikkatsizce ve süratli bir şekilde seyreden Gazimağusa sakini Ertuğrul Çelebi’nin (E-30) yönetimindeki MM 776 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi.

Kazada ağır yaralanan Casim Sürücü’nün ciğer kanaması ile kaburga kırıkları teşhisiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine yoğun bakım servisine alındığını belirten tanık polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralının 21.02.21 tarihinde saat 02.15’de hayatını kaybettiğini söyledi.

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21.02.21 tarihinde MM 776 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi’nin tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığına belirten tanık polis, yapılan PCR testinden sonra zanlıdan tahlil edilmek maksadıyla 5 cc kan örneği alındığını ve sonrasında hücreye konduğunu söyledi.

Tahkikatın yeni başladığına ve ciddi bir kaza olduğuna dikkat çeken tanık polis çavuşu, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadeler olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Kazada motosiklet sürücüsünün de kusurlu olduğu belirtildi

Savcı yardımcısı Kızıltunçlar, ilk nazarda tarafların kaza anındaki kusur durumları ile ilgili polis çavuşundan bilgi istemesi üzerine şahadetine devam eden tanık polis çavuşu, her iki tarafta da kusur bulunduğuna dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün toprak patika bir yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaptığını, zanlının ise anayolda süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyretmekte olduğunu belirten tanık polis çavuşu, kaza ile ilgili bilgilerin incelenmek üzere Türkiye’ye gönderildiğini, alınacak rapor ve motosiklet sürücüsünün yapılacak otopsisinden sonra kazanın oluş şekli ve tarafların kusurları hakkında kesin bilgilere ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

İddia makamı ve savunma avukatının hitaplarından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 21.02.2021 18:58
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul ÇelebiCasim SürücüGazimagusaKazaölüm
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