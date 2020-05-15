Araç içinden çaldığı kartlarla bankamatikten para çekti

14.05.20 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Gazimağusa’ da park halinde bulunan O.K isimli şahsa ait PV 359 plaka nolu van araç içerisinden bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet para cüzdanı ve içerisinden 4 adet bankamatik kartı ve sürüş ehliyeti çaldıktan sonra kartları kullanarak ATM den toplam 5200 TL para çektiği tespit edilen Ömer Çetin (E-19) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 15.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Mahir Türe olgularla ilgili bilgi aktardı. Türe şahadetinde 14.5.20 tarihinde saat 03.30 raddelerinde, Gazimağusa’da sakin O.K isimli şahsın park halindeki aracından diz üstü bilgisayar, para cüzdanı 4 adet bankamatik kartı ile sürüş ehliyetinin çalındığına dair yapmış olduğu şikâyet doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlının sirkat etmiş olduğu kartlarla ayni gün ATM cihazlarından toplam 5200 TL para çektiği konusunda tespitten sonra ATM lerdeki kamera kayıtlarından zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Türe, zanlının ilk sorgusunda suçunu kabul etmediğini belirtti. Cep telefonunda yapılan incelemede zanlının ATM lerden çekilen paraları resimlediğine dikkat çeken Türe 2400 TL karşılığı Samsung marka bir cep telefonu satın aldığının belirlendiğini söyledi.

Geriye kalan paranın akıbeti ile ilgili zanlının bilgi vermeyi ret ettiğini aktaran Türe, satın alınan cep telefonu kutusunun zanlının evinde, cep telefonunun ise kuzeninde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Meselenin yeni olduğuna, kayıp para ve emareler olduğuna dikkat çeken Türe, soruşturmanın salimen devam edebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)