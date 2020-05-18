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Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlıya 3 gün ek tutukluluk

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:25
Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlıya 3 gün ek tutukluluk
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14.05.20 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Gazimağusa’ da park halinde bulunan O.K isimli şahsa ait PV 359 plaka nolu van araç içerisinden bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet para cüzdanı ve içerisinden 4 adet bankamatik kartı ve sürüş ehliyeti çaldıktan sonra kartları kullanarak ATM’den toplam 5200 TL para çektiği tespit edilen Ömer Çetin(E-19) aynı gün tutuklanmış ve 15.5.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 18.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün ek tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Mahir Türe olgularla ilgili mahkemeye anımsatmada bulundu. Türe şahadetinde 14.5.20 tarihinde saat 03.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Derinya bölgesinde, O.K isimli şahsın park halindeki aracından diz üstü bilgisayar, para cüzdanı 4 adet bankamatik kartı ile sürüş ehliyetinin çalındığına dair alınan şikâyet doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Aynı gün ATM cihazlarından toplam 5200 TL çekiliş yapıldığının belirlenmesinden sonra kamerada görülen kişiyi eski çalışanı olarak tanıyan müştekinin beyanı doğrultusunda zanlı Ömer Çetin’in aynı gün bulunarak tutuklandığını belirten Türe, zanlının ilk sorgusunda suçunu kabul etmediğini ancak yapılan kontrolde bankamatikten çekmiş olduğu paraların cep telefonunda resimleri olduğunun görüldüğüne dikkat çekti.

Bankamatikten çekilen 5200 TL den 2400 TL’ye kendisine bir cep telefonu aldığını söyleyen Türe, geriye kalan paranın akıbeti ile ilgili zanlının makul bir beyanda bulunmadığına dikkat çekti ve bahse konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Tutukluluk süresi içerisinde 2 banka şubesine yazı yazıldığını, bir bankadan gerekli yazının temin edildiğini, diğer bankadan gelecek yazının beklendiğine dikkat çeken Türe, ayrıca tanık ifadelerinin de temin edildiğini söyledi. Bölgede buna benzer suçların mevcudiyetine de değinen Türe çevredeki kameraların incelenme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptıktan sonra zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser’ in talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çetin
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