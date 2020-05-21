Araç içerisinden hırsızlık yapan zanlı tutuksuz yargılanacak

14.05.20 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Gazimağusa’ da park halinde bulunan O.K isimli şahsa ait PV 359 plaka nolu van araç içerisinden bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet para cüzdanı ve içerisinden 4 adet bankamatik kartı ve sürüş ehliyeti çaldıktan sonra kartları kullanarak ATM den toplam 5200 TL para çektiği tespit edilen Ömer Çetin (E-19) aynı gün tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri tutuklu bulunan zanlı bugün 21.5.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla yurt dışına çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Mahir Türe’ yi tanık olarak çağırdı. Türe yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Türe şahadetinde 14.5.20 tarihinde saat 03.30 raddelerinde, Gazimağusa’da Derinya bölgesinde, O.K isimli şahsın park halindeki aracından diz üstü bilgisayar, para cüzdanı 4 adet bankamatik kartı ile sürüş ehliyetinin çalındığına dair alınan şikâyet doğrultusunda soruşturma başlatıldığını söyledi.

Aynı gün ATM cihazlarından toplam 5200 TL çekiliş yapıldığının belirlenmesinden sonra kamerada görülen kişiyi eski çalışanı olarak tanıyan müştekinin beyanı doğrultusunda zanlı Ömer Çetin’in aynı gün bulunarak tutuklandığını belirten Türe, zanlının ilk sorgusunda suçunu kabul etmediğini ancak yapılan kontrolde bankamatikten çekmiş olduğu paraların cep telefonunda resimleri olduğunun görüldüğüne dikkat çekti ve telefonun emare alındığını söyledi.

Bankamatikten çekilen 5200 TL den 2400 TL’ ye kendisine bir cep telefonu aldığını söyleyen Türe, geriye kalan paranın akıbeti ile ilgili zanlının makul bir beyanda bulunmadığına dikkat çekti ve bahse konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Zanlının ithamları sözlü olarak kabul etmesine rağmen diğer emarelerle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını belirten Türe sirkat edilen diğer eşyaların henüz bulunamadığını söyledi. KKTC vatandaşı olan zanlının buna benzer iki suçu daha olduğuna ve teminata bağlandığına değinen Türe, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)