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Araç hırsızlığı zanlısı cezaevine gönderildi

Araç hırsızlığı zanlısı cezaevine gönderildi

23 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Araç hırsızlığı zanlısı cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İşlemiş olduğu araba hırsızlığı ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından ötürü tutuklanan zanlı Gökhan Doğan dün askeri mahkemeye çıkarılırken firar etmesi üzerine yeniden yakalanıp bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Raif Safa, zanlı Gökhan Doğan’ın, iki kişiyle birlikte 18 Ağustos 2019 tarihinde Güvercinlik’te bir aracı sirkat ettikten sonra, Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye geçerek, bir oto galerinden BMW ve Audi model iki arabayı çalıp, ayni yolla askeri bölgeyi ihlal edip, kuzeye döndüklerini anlattı. Polis, zanlı Gökhan Doğan’ın Askeri Mahkeme’ye çıkarıldığı esnada kelepçeden kurtulup, kaçtığını ve yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, hastaneye gitmek istediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 23.08.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
HırsızıAraç
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