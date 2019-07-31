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Araç faresi tutuklandı

Araç faresi tutuklandı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:09
Araç faresi tutuklandı

30.07.2019 tarihinde saat 12:00 sıralarında Ercan - Lefkoşa eski yolu üzerinde park halinde bulunan Mehmet BEYOĞLU’na ait araç üzerinde monteli bulunan bir adet akünün H.K(E-39) tarafından yerinden sökülüp çalındığı sırada suç üstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri sorgulamasında bahse konu şahsın 27.07.2019 tarihinde de, aynı bölgede park halinde bulunan Sinan DEĞİRMEN’e ait araç içerisinden bir adet oto radyo teybi  ve Ali Fikret SERİM’e ait araç içerisinden de bir adet oto radyo teyp ile bir adet aküyü çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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