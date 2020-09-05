Araç alım konusunda yaşanan kavgada yumruklar konuştu

KARŞI TARAFTAKİLERDEN BİRİNİN BURUN KEMİĞİNİ KIRAN ŞAHIS TUTUKLANDI

3.9.20 tarihinde Gazimağusa Salamis bölgesinde araç park yerinde araç alım konusunda iki taraf arasında çıkan tartışma sonradan kavgaya dönüştü ve bir taraftan Erol Tayfur karşı taraftan G.K’nın yüzüne yumruk atması sonucu adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına neden olmuştur.

Tutuklanan zanlı Erol Tayfur bugün 4.9.20 tarihinde vahim zarar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, 3.9.20 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Salamis bölgesinde park yerinde araç alımı konusunda aralarında çıkan tartışma sonucunda zanlı, A.Y ve C.T, bir taraf, G.K, A.İ ve S.K diğer taraf olup karşılıklı kavgaya tutuştuklarını söyledi. Kavga sırasında karşı taraftan G.K’nin burnuna yumrukla vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan zanlı’ nın şikayet üzerine tutuklandığını belirten PM Çebi, gerek verdiği gönüllü ifadede gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde zanlının suçunu kabul ettiğini söyledi.

KKTC vatandaşı olan ve 2014 yılında benzeri bir sabıkası bulunan zanlının tahkikata etki etme olanağı olmadığını söyleyen PM Çebi, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Savcının sorusu üzerine cevap veren PM Çebi, zanlı, müşteki ve kavgaya karışan diğer 4 kişi hakkında kavga ve rahatsızlık suçlamasıyla ayrı dosya tanzim edildiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi sonucu serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)