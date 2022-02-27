Arabasında seri numarası meçhul tabanca bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Salgar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Bero olayla ilgili bulguları aktardı. Bero zanlı Muhammet Salgar’ın 25 Şubat 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de, kullanımındaki NJ 451 plakalı Audi marka araç içerisinde yapılan aramada; bir adet seri numarası meçhul 9 mm çapında Baretta marka tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjörü ve şarjör içerisinde toplam 14 adet 9 mm çapında canlı mermi ile bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara izmariti bulunarak, emare zapt edildğini söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve emare tabancanın balistik incelemeden geçeceğini belirterek tahkikat maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.