banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Alsancak ve Dikmen'de yangın
Alsancak ve Dikmen'de yangın
67 kişi hakkında yasal işlem
67 kişi hakkında yasal işlem
Girne'de silah ve uyuşturucu, 1 tutuklu
Girne'de silah ve uyuşturucu, 1...
Asker basına küs mü?
Asker basına küs mü?
banner404

Arabasında seri numarası meçhul tabanca bulundu

Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Salgar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Şubat 2022 Pazar 10:55
Arabasında seri numarası meçhul tabanca bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Salgar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Bero olayla ilgili bulguları aktardı. Bero zanlı Muhammet Salgar’ın 25 Şubat 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de, kullanımındaki NJ 451 plakalı Audi marka araç içerisinde yapılan aramada; bir adet seri numarası meçhul 9 mm çapında Baretta marka tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjörü ve şarjör içerisinde toplam 14 adet  9 mm çapında canlı mermi ile bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara izmariti bulunarak, emare zapt edildğini söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve emare tabancanın balistik incelemeden geçeceğini belirterek tahkikat maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'e geçerken yakalandı
Güney'e geçerken yakalandı
67 kişi hakkında yasal işlem
67 kişi hakkında yasal işlem
Girne'de silah ve uyuşturucu, 1 tutuklu
Girne'de silah ve uyuşturucu, 1 tutuklu
Alsancak ve Dikmen'de yangın
Alsancak ve Dikmen'de yangın
Lefkoşa'da hintkeneviri ele geçirildi
Lefkoşa'da hintkeneviri ele geçirildi
500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edilmişti
500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edilmişti
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Falyalı cinayeti: "Yeni araçlar tespit edildi, aranan 2 şahıs var"
Falyalı cinayeti: "Yeni araçlar tespit edildi, aranan 2 şahıs var"
Uyuşturucuya ceza yağdı
Uyuşturucuya ceza yağdı
Ölümlü kaza zanlısı 4 gün tutuklu kalacak...
Ölümlü kaza zanlısı 4 gün tutuklu kalacak...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim