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Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı
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Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

15 Şubat 2019 Cuma 13:53
Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı

14.02.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Ortaköy’de B.T.(E-29)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 adet parfüm ve 9 adet kol saati ve söz konusu şahsın Girne’deki ikametgahında yapılan aramda toplam 30 adet kol saati bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(E-27)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 10 adet parfüm bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 15.02.2019 15:09
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