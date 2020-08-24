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Arabada kendilerinden geçtiler

Esentepe – Tirmen anayolu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan Emre Esergül ve Cemre Ulucan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:53
Arabada kendilerinden geçtiler
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Esentepe – Tirmen anayolu üzerinde uyuşturucu ile yakalanan Emre Esergül ve Cemre Ulucan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme soruşturması devam eden zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.

BAYGIN HALDE BULUNDULAR

Olay, 20 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Esentepe – Tirmen anayolu üzerinde meydana geldi. Eserdağ ve Ulucan devriye gezen polis ekipleri tarafından park halindeki bir araç içerisinde fark edildi. Kendilerinden geçmiş halde görülen ikilinin araçlarında arama yapıldı.

1 GRAM VE 2 SİGARA

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği arama sonucunda 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigara ele geçirildi. Emare alınan maddeler analize gönderildi. Parmak izi incelemesi de yapılacak emarelerin henüz analiz sonuçları henüz polise intikal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre EsergülCemre Ulucan
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