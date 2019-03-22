Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

ARABA KAÇAKÇILARI HÜKÜMSÜZ TUTUKLU OLARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Parçalayıp satmak maksadıyla güney Kıbrıs’dan sirkat ettikleri van aracı kanunsuz yollardan ve gümrüğünü ödemeden KKTC’ye getiren ayrıca güney Kıbrıs’ta bulundukları esnada bir benzin istasyonundan da para kasası sirkat eden 4 zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikat memuru Raif Safa yeminli şahadetinde zanlı 1 ve 2 nin 13.3.19 tarihinde, zanlı 3 ün 15.3.19 tarihinde ve zanlı 4 ün de 18.3.19 tarihinde tutuklandığını belirterek yapmış olduğu tahkikat ile ilgili verdiği bilgide, araç sahibinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu, emare araç içerisindeki zanlıların güneydeki bir benzin istasyonunda kaydedilmiş kamera görüntülerini içeren CD nin araç sahibi tarafından polise ulaştırıldığını, kayıp çeklerin bulunduğunu, benzin istasyonundan sirkat edilen küçük para kasası ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, güneyle yazışmaların sürdüğünü belirterek zanlıların davaları görüşülünceye kadar merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlıları davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkez, ceza evine gönderdi. (MHA)