banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
242.824
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5943
EURO
6.4830
Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 6 GÜN DAHA TUTUKLU...
Aranan cinayet zanlıları yabancı değil
ARANAN CİNAYET ZANLILARI YABANCI DEĞİL
Mağusa’da kız arkadaşına şiddet uyguladı
KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİ
banner307

Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

22 Mart 2019 Cuma 17:58
Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

ARABA KAÇAKÇILARI HÜKÜMSÜZ TUTUKLU OLARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Parçalayıp satmak maksadıyla güney Kıbrıs’dan sirkat ettikleri van aracı kanunsuz yollardan ve gümrüğünü ödemeden KKTC’ye getiren ayrıca güney Kıbrıs’ta bulundukları esnada bir benzin istasyonundan da para kasası sirkat eden 4 zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikat memuru Raif Safa yeminli şahadetinde zanlı 1 ve 2 nin 13.3.19 tarihinde, zanlı 3 ün 15.3.19 tarihinde ve zanlı 4 ün de 18.3.19 tarihinde tutuklandığını belirterek yapmış olduğu tahkikat ile ilgili  verdiği bilgide, araç sahibinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu, emare araç içerisindeki zanlıların güneydeki bir benzin istasyonunda kaydedilmiş kamera görüntülerini içeren CD nin araç sahibi tarafından polise ulaştırıldığını, kayıp çeklerin bulunduğunu, benzin istasyonundan sirkat edilen küçük para kasası ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, güneyle yazışmaların sürdüğünü belirterek zanlıların davaları görüşülünceye kadar merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlıları davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkez, ceza evine gönderdi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye 15 mülteci taşıyan ve yardımcı olan 4 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
KKTC’ye 15 mülteci taşıyan ve yardımcı olan 4 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti 2 ay hapis cezası aldı
13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti 2 ay hapis cezası aldı
İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak
İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak
Aranan cinayet zanlıları yabancı değil
Aranan cinayet zanlıları yabancı değil
Mağusa’da kız arkadaşına şiddet uyguladı
Mağusa’da kız arkadaşına şiddet uyguladı
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Cinayet olayına karışan iki kişi daha tutuklandı
Cinayet olayına karışan iki kişi daha tutuklandı
Gökhan Naim cinayeti zanlıları 3 gün daha tutuklu
Gökhan Naim cinayeti zanlıları 3 gün daha tutuklu
8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı
8 aracın camını kıran kişi uyuşturucu bağımlısı çıktı
Afrika davası devam ediyor
Afrika davası devam ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim