Araba hırsızı tutuklandı

Kazalı aracın 14.8.20 tarihinde Limasol polisi tarafından mal sahibine teslim edilerek KKTC’ ye getirilmesinden sonra polis tarafından araç içerisinde yapılan aramada Hasan Yalınayak isimli şahsa ait bazı evrakların tespit edilmesiyle ilgili adı edilen hakkında derdest emri gereği aranan şahıs ilan edilmişti.

Uzun süredir aranmakta olan bahse konu şahıs 25.12.20 tarihinde polis tarafından tespit edilerek mesele ile ilgili olarak tutuklandı.

Zanlı bugün 26.12.20 tarihinde sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemeye yemin altında şahadet veren PM Kıvanç Özoğlu yemin altında verdiği şahadette, müştekiye ait aracın 26.7.20 tarihinde ikametgahı önünden sirkat edildiğini ve tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY ne geçirildiğini, akabinde Limasol’ da kaza meydana geldikten sonra aracın terkedilmiş vaziyette Rum polisine çekildiğini söyledi.

Konu aracın 24.8.20 tarihinde şikayetçi tarafından Limasol Polis karakolundan teslim alındığını ve KKTC’ye getirildiğini belirten Özoğlu, araç içerisinde yapılan aramada Hasan Yalınayak’a ait bazı evrakların bulunması üzerine adı edilenin derdest emri gereği aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

25.12.20 tarihinde adı edilenin tespit edilerek tutuklandığına değinen PM Özoğlu, aynı gün zanlıdan temin edilen gönüllü ifadede olay günü aracın olduğu yere H.A ve S.İ ile birlikte gittiklerini, aracın aldıklarını ancak onlara ait olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen PM Özoğlu, meselenin yeni olduğu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, zanlının ifadesinde belirttiği şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınacağına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın çöz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı aracı aldığını ancak güneye gitmediğini, gitmiş olsa ve kaza yapmış olsaydı geri dönme ihtimali olmayacağı yönünde beyanda bulunarak bu yöndeki ithamı kabul etmediğini söyledikten sonra olaydan diğer 2 şahsın sorumlu olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, polisin tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)