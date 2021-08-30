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Araba bagajında kaçak gittiği güneyden yasal yoldan dönüş yaptı, eşini dövdü

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:59
Araba bagajında kaçak gittiği güneyden yasal yoldan dönüş yaptı, eşini dövdü

30.08.21 tarihinde Gazimağusa’da bir apartman dairesinde kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışmada 245 promil alkol tesiri altında eşi E.C’yi elleri ile ciddi şekilde darp edip kullanımındaki Samsung marka cep telefonunu yere atıp kırmak suretiyle kasti hasar yapan Kamerun uyruklu Innocent Nwanas Che şikâyet üzerine ayni akşam olay mahallinde bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmakta olduğu bir esnada polis tara tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 30.08.21 tarihinde kasti hasar, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 30.08.21 tarihinde saat 01.20 raddelerinde Gazimağusa’da bir apartman dairesi içerisinde 245 promil alkol tesiri altında kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi E.C’yi elleri ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip müştekiye ait Samsung marka telefonu yere vurmak suretiyle kırdığını söyledi.

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Şikâyet üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının apartman boşluğunda yüksek sesle bağırıp çalışmakta olduğu esnada tespit edilerek tutuklandığını ve polise celp edildiğini belirten tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2017 yılı içerisinde Ercan hava limanından ve 29.08.21 tarihinde de Metehan kara sınır kapısından KKTC’ye giriş yaptığının görülmesine karşılık KKTC’ den çıkışının görülmediğini söyledi.

ZANLI MAYIS 2018 YILI İÇERİSİNDE ARABA BAGAJINDA GİZLİCE GÜNEYE KAÇMIŞ

KKTC’ ye girişinin görülmemesi üzerine zanlının sorgulandığını söyleyen tanık polis, zanlının 2018 yılı mayıs ayı içerisinde bir aracın içerisine saklanarak GKRY’ne kayıt yaptırmadan kaçak olarak geçtiği yönünde itirafta bulunduğunu ve bu yönde gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Olayın yeni olması nedeniyle detaylı araştırma yapılması gerektiğini, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacak olmasını, serbest kalması halinde kaçak yollardan yeniden GKRY’ne geçme ihtimalinin yüksek olduğunu ve muhaceret kayıtları ile ilgili verilerin kesin olarak alınabilmesi gerektiğine dikkat çeken tanık polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, gerekli detaylı araştırmaların yapılabilmesi maksadıyla talep edilen süreyi makul buldu ve zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 30.08.2021 22:44
Anahtar Kelimeler:
Innocent Nwanas CheDarp
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